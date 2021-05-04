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О регионах в зоне высокого риска рассказал Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Так, по его словам, в зоне высокого эпидриска находятся девять регионов — города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области. На прошедшей неделе в «красную» зону перешли Павлодарская и Жамбылская области.

В зоне среднего эпидриска пять регионов — Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Мангистауская области.

В «зеленой» зоне три региона — Костанайская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области.

На протяжении последних трех недели динамика заболеваемости сохраняется практически на одном уровне. За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2%, показатель смертности сохраняется на уровне прошлой недели, — сказал глава Минздрава на заседании правительства.

Занятость инфекционных коек по республике составляет 42%, реанимационных коек — 28%.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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