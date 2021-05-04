О регионах в зоне высокого риска рассказал Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.
Так, по его словам, в зоне высокого эпидриска находятся девять регионов — города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области. На прошедшей неделе в «красную» зону перешли Павлодарская и Жамбылская области.
В зоне среднего эпидриска пять регионов — Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Мангистауская области.
В «зеленой» зоне три региона — Костанайская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области.
На протяжении последних трех недели динамика заболеваемости сохраняется практически на одном уровне. За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 2%, показатель смертности сохраняется на уровне прошлой недели, — сказал глава Минздрава на заседании правительства.
Занятость инфекционных коек по республике составляет 42%, реанимационных коек — 28%.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области