О ремонтах по Дощанова высказались жители города и сотрудники ЖКХ

Частые пробки по улице Дощанова беспокоят местных жителей и автомобилистов. Причина тому — непрекращающийся ремонт на дороге. Костанайцы говорят, что уже 3 года на улице никак не могут довести все работы до логического завершения, передает alau.kz

Жители улицы Дощанова никак не могут понять, что не так с их улицей. На перекрестке с Мауленова вновь ямы и рабочие. Автомобилисты негодуют и пытаются понять, когда дорожные злоключения, наконец, завершатся.

«Асфальт новый положили, все выезда были. А потом стали эту трубу прокладывать и все. Сейчас пробки здесь и аварий много стало, потому что не закапывают ничего. Один выезд со двора и здесь большая пробка постоянно»,- поделился автомобилист Федор.

О неудобствах говорят и пешеходы. Причем акцент люди делают на том, что ремонт по Дощанова уже давно превратился во что-то бесконечное.

«Три года подряд Дощанова вскрывается и копается. Каждый год кладут асфальт. Я каждое утро хожу на работу по этой дороге, и все время думаю: кто это оплачивает? Это оплачивает бюджет, правильно? То есть во главе всего этого сидит человек, который или не разбирается в том, что делает, или это уже заведомо отмывание денег»,- выразила мнение жительница Костаная Наталья.

Ремонт кочует с одного участка улицы на другой, и в ЖКХ уже анонсировали, что «Костанай-Су» будет вскрывать асфальт в следующем году по улице Дощанова. Но почему все дорожные и коммунальные работы по одной и той же улице нельзя провести в их логической последовательности? Оказывается, причина есть.

«Само финансирование происходит неравномерно или с отставанием. Ведутся работы по одному проекту, потом через время может подтвердиться финансирование через ЕБР или по другой программе, и выделяются средства по другому объекту и их не получается «запараллелить». Они могут по одному участку проходить, но из-за финансирования не всегда получается «запараллелить» эти работы. Финансирование не ждет»,- сказал заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай, Нуралы Есергепов.

Ну, а что же с теми участками, где асфальт проложили и через пару суток раскопали вновь? Например, по Уральской и Мауленова. Ведь ямы там красовались прямо по центру дороги, а установленные ограждения создают помехи движению до сих пор.

«После проведенной опрессовки было выявлено некачественное оборудование на теплокамере, в связи с чем был вскрыт участок теплокамеры, сняты перекрытия и замена оборудования производится. Сейчас проводятся работы по засыпке и замене асфальто-бетонного покрытия»,- пояснил Нуралы Есергепов.

В ЖКХ предполагают, что к концу сентября все работы по теплотрассам будут завершены. Насколько точен этот отдел акимата в своих прогнозах станет очевидно уже через 2 недели.

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