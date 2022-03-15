О ремонте дорог местного значения в Костанайской области

Автодороги местного значения в Костанайской области в этом году отремонтируют на 19,5 млрд тенге. Обновить планируется 285 км трасс и 184 участка улиц.

Так же, в текущем году будет завершена реализация крупного проекта — это реконструкция участка автодороги областного значения Айет — Варваринское — граница области, с выходом на Российскую Федерацию. Общая стоимость проекта- 3 млрд тенге.

«В рамках «Ауыл-Ел бесігі» строительно-монтажные работы будут проведены на 59-ти улицах сельских населенных пунктов, на сумму 2,5 млрд. тенге. Ремонтом будет охвачено 25 населенных пунктов, из которых 12 — спутниковые, 11 — опорные, 2 — стратегические Из 59 проектов, подрядные организации, определены по 17-ти объектам. По 42-ум объектам проводятся конкурсные процедуры», — сообщил и.о.руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Булат Сейдахметов.

Как отмечают в управлении пассажирского транспорта и автодорог, уже определена часть подрядчиков на проектах, но конкурсные процедуры все еще продолжаются. Аким области рекомендовал проведение гостендеров ускорить, чтобы бизнесмены смогли приступить к работам как можно раньше.

«Подрядные организации — 74 конкурса, 53 провели, нужно ускорить работу, провести на законном уровне до 1 мая. Подготовка материалов. Щебень — пока приготовлено 40 процентов и по качеству есть вопросы», — сказал на совещании аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Помимо этого, как отметил глава региона, в область, возможно, придут дополнительные деньги на ремонт дорог. Их выделят из республиканского бюджета, поэтому, подчеркнул Архимед Мухамбетов, следует заранее заняться поиском строительных материалов, к примеру, щебня, для дорожных работ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.