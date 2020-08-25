О ремонте внутридворовых территорий в Костанае рассказали в ЖКХ

Половина внутридворовых территорий города, из намеченных на этот год, уже отремонтированы. Об этом сообщили представители отдела ЖКХ. Сейчас работы ведутся еще на 60 участках, а до конца сентября подрядчики дополнительно проложат асфальт еще в части дворов, передает alau.kz

В Костанае продолжается ремонт внутридворовых территорий. Как сообщают представители ЖКХ, на половине из запланированных объектов работы уже успели завершить.

«В общем, запланированы работы на 140 дворовых территориях. На сегодняшний день уже работы выполнены в 70 дворах и около 50-60 дворах работы на сегодняшний день продолжаются, и также планируется в 10 дворов зайти дополнительно»,- сообщил Нуралы Есергепов, заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

По словам Нуралы Есергепова в каждом из отремонтированных дворов они проверяют, есть ли нарушения при выполнении ремонта. И пока что работу подрядчиков называют качественной. Но ведь ранее о нарушениях заявляли представители центра дорожных активов. Еще в начале лета центр нашел несоответствие технологии укладки асфальта в 7 дворах. В ЖКХ сообщили, что этот вопрос они проработали.

«Есть нарушения довольно грубые, где мы провели претензионную работу с подрядной организацией. Из 7 дворов в 5 уже замечания исправлены и в 2-х дворах замечания также будут устраняться. Если нарушения не будут устраняться до конца срока договора, то уже будут наказываться штрафом. В зависимости от суммы неисполнения договора»,- рассказал Нуралы Есергепов.

Помимо ремонта, в городе также занимаются благоустройством некоторых внутридворовых территорий. В 86 дворах обещали установить футбольные и детские площадки. Жильцы Чкалова 3 в начале лета тоже были обрадованы этой новостью. Им говорили, что появится и поле для футбола, и площадка для малышей. Но сложилось все по-другому.

» — Мы в прошлом году подписали заявление, чтобы нам благоустроили площадку. Чтобы нам сделали корт, поставили качели, карусели детям. И в итоге ничего устанавливаться не будет, только корт.

– А вам сказали, что в этом году будет?

– Сибиль нам сказал, что да»,- поделилась историей жительница дома 3 по улице Чкалова, Светлана.

Виктор Сибиль — это директор организации, которая появилась после преобразования местного ПКСК. По словам жильцов, именно он срезал старые турники и качели, обнадежив людей тем, что отдел ЖКХ установит новую площадку, а значит надо успеть подготовить территорию. В итоге ни старой, ни новой игровой территории для местных детей нет.

«В мае всем ПКСК были скинуты сетки по установке детских площадок, кортов, новые формы. На основе этой сетки я жителям сказал, что будет установлен корт и детская площадка, так как там 4 дома большие. Когда мы начали с застройщиками по всем объектам разговор вести, то сначала «да» было, а потом сказали «нет, вас убрали из этой сетки, там уже по-новому». То есть там отдали в другое ПКСК. У меня такая ситуация на нескольких домах. По этому дому, и Чкалова 10″,- пояснил Виктор Сибиль, директор ТОО «СВ-Комплект 79».

Ситуация между ТОО и ЖКХ обернулась торчащими из земли кусками железа. Из детских развлечений здесь остаются только неудачно укрепленная старая карусель и расшатанная железная горка. Все это может быть опасно для детей, переживают жители. Но на появление новой площадки они уже почти потеряли надежду.

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