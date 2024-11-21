Национальный Банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на следующий год. В предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.

Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 ч. по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели.

В 2025 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:

17 января

7 марта

11 апреля

5 июня

11 июля

29 августа

10 октября

28 ноября

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