Национальный Банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на следующий год. В предстоящем году планируется принять 8 решений по базовой ставке, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда.
Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 ч. по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели.
В 2025 году решения по базовой ставке будут объявлены в следующие даты:
- 17 января
- 7 марта
- 11 апреля
- 5 июня
- 11 июля
- 29 августа
- 10 октября
- 28 ноября