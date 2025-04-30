В предстоящие трое суток на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает Казгидромет.

Пройдут дожди с грозами, в горных районах востока и юго-востока страны ночью в виде дождя и снега.

2 мая на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, возможен град.

На северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ночью сохраняются заморозки.

По РК ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.

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