В предстоящие трое суток на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает Казгидромет.
Пройдут дожди с грозами, в горных районах востока и юго-востока страны ночью в виде дождя и снега.
2 мая на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, возможен град.
На северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ночью сохраняются заморозки.
По РК ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.
Департаментом экономических расследований по Костанайской области совместно с Департаментами пограничной службы и государственных доходов проводится...
Согласно поправкам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, кооперативы собственников квартир больше не будут являться самостоятельной формой...
Во время рассмотрения законопроекта о реформировании Фонда обязательного медицинского страхования депутат Мажилиса Мурат Абенов подверг...
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