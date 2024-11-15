О резком ухудшении погоды предупреждают костанайцев

15 апреля ночью на севере и востоке Костанайской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днём дождь прогнозируется на севере, востоке и юге региона.
16 апреля осадки (дождь и снег) сохранятся на юге области. Кроме того, на западе и севере ожидается туман, а на дорогах возможна гололедица.
Усиление ветра
Синоптики предупреждают об усилении ветра восточного и северо-восточного направления. Его скорость составит 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с.
Днём 15 апреля и ночью 16 апреля ветер местами усилится до 23–28 м/с.
Температура воздуха
Температурный фон будет нестабильным:
— 15 апреля ночью от 0 до -5 °C, на юге до +5 °C;
— днём от +7 до +12 °C, на юге до +17 °C;
— 16 апреля ночью от -2 до -7 °C, на юге до +2 °C;
— днём от +5 до +10 °C.
Жителей области просят учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на дорогах.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.