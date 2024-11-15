О резком ухудшении погоды предупреждают костанайцев

15 апреля ночью на севере и востоке Костанайской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днём дождь прогнозируется на севере, востоке и юге региона.

16 апреля осадки (дождь и снег) сохранятся на юге области. Кроме того, на западе и севере ожидается туман, а на дорогах возможна гололедица.

Усиление ветра

Синоптики предупреждают об усилении ветра восточного и северо-восточного направления. Его скорость составит 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

Днём 15 апреля и ночью 16 апреля ветер местами усилится до 23–28 м/с.

Температура воздуха

Температурный фон будет нестабильным:

— 15 апреля ночью от 0 до -5 °C, на юге до +5 °C;

— днём от +7 до +12 °C, на юге до +17 °C;

— 16 апреля ночью от -2 до -7 °C, на юге до +2 °C;

— днём от +5 до +10 °C.

Жителей области просят учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на дорогах.

Каждый третий платит больше 100 тысяч: страна в кредитах В Казахстане около двух третей граждан пользуются кредитами или рассрочками, при этом значительная часть заемщиков...

Снег в апреле: синоптики предупреждают о похолодании В ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана ожидается пасмурная погода с осадками. В северных областях...