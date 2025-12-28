Известный экономист Алмас Чукин во время большого интервьюс CEO Digital Business Виталием Волянюком, рассказал о том, какие месяцы 2026 года могут стать самыми сложными для экономики Казахстана.

Тяжёлый старт

Алмас Чукин отметил, что влияние высокой базовой ставки Нацбанка и дополнительных налоговых мер следует рассматривать в комплексе с другими экономическими факторами.

Когда снижать базовую ставку

Эксперт подчеркнул, что рост цен после изменения НДС сам по себе не означает формирование устойчивой инфляции, и высказал свои рекомендации Национальному банку и правительству.

По его словам, базовая ставка в 18% уже выполнила свою функцию, и с февраля экономике необходимо начать помогать. Если ранее требовалось «остудить» экономику из-за высокой инфляции, то теперь, с учётом всех обстоятельств, пришло время смягчения политики.

«Помощь должна выражаться в снижении ставки. Средства уже были изъяты через резервные требования, были приняты налоговые меры, включая НДС, — теперь нужно дать экономике доступ к кредитам. Экономику не душат ради процесса: её охлаждали из-за инфляции, которая прежде всего бьёт по населению», — пояснил Чукин.

Инфляция может перейти в однозначные значения

При этом, по словам эксперта, сначала возможен краткосрочный скачок цен.

«Последние два месяца инфляция явно замедляется. Очевидно, будет определённый всплеск, поскольку к стоимости товаров добавится около 4%. Но это не значит, что инфляция вырастет на те же 4%: существуют временные лаги, корреляции, да и не все товары закупаются сразу с НДС 16%. В среднем в инфляцию перейдёт примерно 1,5–2% — и это разовый эффект.

Многие ошибочно считают, что повышение НДС будет постоянно разгонять инфляцию. Это не так», — отметил он.

Чукин подчеркнул, что инфляция действительно является серьёзным вызовом, однако ещё более опасной может быть неверная экономическая политика. По его мнению, и Нацбанку, и правительству необходимо особенно внимательно следить за ситуацией в феврале–марте, оперативно реагируя на изменения.

«Нацбанку важно своевременно пересматривать ставку, а правительству не стоит дальше ужимать расходы. Иначе можно усугубить ситуацию. Повышение налогов уже дало дополнительные доходы — их и нужно использовать для покрытия текущих обязательств. Не расширять расходы, а оптимизировать и сокращать уже существующие», — заключил эксперт.

