О «серых» майнерах просят сообщать жителей Костанайской области

Казахстан занял второе место в мире по добыче криптоваллюты. Ранее лидером считался Китай, но после ввода в сентябре ограничений на осуществление сделок с ней в этой стране, часть майнинговых ферм перекочевало в Казахстан.

Тем более, что в нашей стране сравнительно низкие тарифы на электроэнергию. При этом многие криптофермы нелегальны. По данным АО «KEGOC», за 10 месяцев 2021 года в Казахстане выросло потребление электроэнергии. Есть увеличение на 5,7 % и по северным областям. При этом такая высокая нагрузка на энергосистему страны привела к частым перебоям с электричеством и авариям.

«Это как правило айсики, так их называют они считывают информацию. Подключены к сети, считывают ключи и потом за счет этого получаю прибыль. Почему им нужно там много электроэнергии? Это зависит от мощности, в летнее время им нужен кондиционер, в зимнее время отопление», — отмечает руководитель департамента атомного и энергетического контроля по Костанайской области Тимур Алдабергенов.

Если отказаться от специализированных терминов, то майнинг — это добыча криптовалюты, в основном это биткоины. Их владельцам нужны возможности компьютера для работы виртуальной платежной системы и сбора информации. Чем большее количество майнеров и ресурсов компьютеров, участвующих в процессе, тем надежнее и стабильнее работа системы. В Костанайской области документы на регистрацию майнинговых ферм подали 17 представителей. Причем две изих мощностью по 15 мегаватт — этого, кстати, хватит, чтобы освещать один районный центр. Большая их часть просит регистрации в пригороде Костаная, но в списке есть и Житикара. Для регулирования процесса подключения криптоферм к электрическим сетям, в экстренном порядке сейчас внесены изменения. Теперь, согласно правилам, изменена мощность, свыше которой необходимо техусловия согласовывать с АО «KEGOC». Была 10 МВТ — мегаватт, стала — 5.

«Если слишком много будет, они же не платят налогов, хотя инвестируют, вкладывают деньги, получают прибыль. Это чревато и нагрузкой на сеть. В Костанайской области пока нет такого, но на юге отключения от крупных майнинговых ферм»,- говорит Тимур Алдабергенов.

Чтобы ситуация не вышла из под контроля, о нелегальных майнерах жителей Костанайской области просят сообщать в департамент атомного и энергетического надзора и контроля. 8 (7142) 50-02-60, 8 (7142) 50-49-10.

Уже сейчас департамент начал работу по установлению «серых» майнеров, использующих производственные мощности ради собственной выгоды. К примеру, уже сейчас выявлена одна такая «серая» ферма, о работе которой департамент сведений не имел.

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