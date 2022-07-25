О сильной жаре предупредили жителей Костанайской области

26 июля на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал.

В Костанайской области 26 июля ожидается +35 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. В центре, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 26 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе 15-20 м/с.

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