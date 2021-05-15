О сильной жаре в Костанайской области предупредили синоптики

liter.kz
В Костанае 16 мая будет переменная облачность.
В Костанае ночью ожидается температура +17 градусов.
Синоптики распространили штормовое предупреждение. Днём ожидается +35.
Возможен слабый дождь.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области