USD 428.71
EUR 519.12
RUB 5.79
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. О сильной жаре в Костанайской области предупредили синоптики

О сильной жаре в Костанайской области предупредили синоптики

liter.kz

В Костанае 16 мая будет переменная облачность. 

В Костанае ночью ожидается температура +17 градусов.

Синоптики распространили штормовое предупреждение. Днём ожидается +35.

Возможен слабый дождь.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Оперативная сводка по Костанайской области