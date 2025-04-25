Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 апреля представили синоптики Казгидромета.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: дождь, гроза, усиление ветра, возможен град. Сильные дожди прогнозируются 27 апреля в Западно-Казахстанской, Акмолинской, 28 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.

На западе, востоке, юго-востоке республики ожидается туман.

Ночью 26 апреля в области Абай, 26-27 апреля в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Температурный фон:

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