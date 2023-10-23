О ситуации на дорогах сообщает «КазАвтоЖол»

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По информации синоптиков, на большей части территории нашей страны ожидается неустойчивый характер погоды. В связи с этим призываем автолюбителей внимательно следить за изменениями погоды, сообщает «КазАвтоЖол».
Главные факторы безопасного вождения транспорта в непогоду — это соблюдение дистанции, выбор скоростного режима с учетом складывающихся погодных условий, исключение из практики резких маневров и торможений, а также выполнение требований дорожных знаков.
С приходом холодов автодороги республиканского значения переведены на зимнее содержание.
Достоверную информацию о закрытых автодорогах республиканского значения можно получить, позвонив в круглосуточный call-центр «КазАвтоЖола» по короткому номеру 1403.
Все автодороги республиканского значения открыты, ограничений нет.