О ситуации по коронавирусу сообщили в оперштабе Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
23 марта в Костанайской области зарегистрировано 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,30%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 21, Костанайский район -5, Аулиекольский -4, Алтынсаринский и Карасуский районы по 3, г. Рудный и Камыстинский район по 2, Мендыкаринский — 1
31 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.
Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 23 марта 2021г зарегистрировано 13511 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12041
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области