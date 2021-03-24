О ситуации по коронавирусу сообщили в оперштабе Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

23 марта в Костанайской области зарегистрировано 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,30%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 21, Костанайский район -5, Аулиекольский -4, Алтынсаринский и Карасуский районы по 3, г. Рудный и Камыстинский район по 2, Мендыкаринский — 1

31 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.

Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 23 марта 2021г зарегистрировано 13511 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12041

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