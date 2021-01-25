О ситуации с COVID-19 сообщили в областном оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
24 января в Костанайской области зарегистрировано 137 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,4%.
Заболевшие: 73 жителя г. Костанай, 18 — г.Рудный, 7 – г.Лисаковск, 7 – Костанайского района, по 6 случаев среди жителей г.Житикары, Алтынсаринского, Карасуского, им.Майлина районов, 4 – Мендыкаринского района, 3 – Денисовского района, 1 – Аулиекольского района.
122 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 118 с симптомами заболевания, 19 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 24 января 2021г зарегистрировано 9487 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 8055.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области