О ситуации с COVID-19 сообщили в областном оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

24 января в Костанайской области зарегистрировано 137 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,4%.

Заболевшие: 73 жителя г. Костанай, 18 — г.Рудный, 7 – г.Лисаковск, 7 – Костанайского района, по 6 случаев среди жителей г.Житикары, Алтынсаринского, Карасуского, им.Майлина районов, 4 – Мендыкаринского района, 3 – Денисовского района, 1 – Аулиекольского района.

122 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 118 с симптомами заболевания, 19 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 24 января 2021г зарегистрировано 9487 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 8055.

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