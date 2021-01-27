О ситуации с COVID-19 сообщили в оперштабе Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

26 января в Костанайской области зарегистрирован 141 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,4%.

Заболевшие: 77 жителей г. Костанай, 10 — г.Рудный, по 6 случаев среди жителей г.Житикары, Карабалыкского, Карасуского районов, по 5 случаев среди жителей г. Аркалык, Алтынсаринского, Мендыкаринского, Федоровского, им. Б. Майлина районов, 4 – Узункольского района, 3 –Денисовского района, по 2 – Аулиекольского, Костанайского районов.

111 обследованы по самообращению, 26 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 117 с симптомами заболевания, 24 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 26 января 2021г зарегистрировано 9732 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 8365.

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