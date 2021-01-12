О ситуации с коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

11 января в Костанайской области зарегистрировано 62 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 33 жителя г. Костанай, 7 – г. Рудный, 7 – Костанайского района, 6 – г.Житикары, 5 – Денисовского района, 2 – г.Лисаковск, по 1 случаю среди жителей г.Аркалык и Алтынсаринского района.

58 обследованы по самообращению, 2 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 8 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 11 января 2021г зарегистрировано 8230 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7412.

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