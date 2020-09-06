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О ситуации с коронавирусом в Костанайской области

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Заболели COVID-19 жители города Житикара 2 человека и Аулиекольского района -1.

Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

По состоянию на 5 сентября 2020 года в области выявлено 3431 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2877.

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COVID-2019 в Казахстане

106301 - зарегистрированно

99523 - выздоровевших

1588 - летальных случаев

3431 - в Костанайской области

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