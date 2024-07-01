О ситуации с курсом тенге сообщили в Нацбанке РК

По итогам июня курс тенге ослаб на 5,5%, до 471,84 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 251 до 183 млн долл. США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июнь составили 420 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 11% от общего объема торгов и не более 21 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в июне продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 293 млн долларов США или порядка 8% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в июне Национальный Банк не проводил.

По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июле 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 450 до 550 млн долларов США.

Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июле 2024 года ожидается в размере от 250 до 350 млн долларов США.

В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

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