По итогам сентября курс тенге укрепился на 0,1%, до 481,11 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 210 до 222 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за сентябрь составили 945 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 20% от общего объема торгов и не более 45 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

В целях увеличения валютной доли пенсионных активов ЕНПФ до 40% Национальный Банк в сентябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов США или порядка 11% от общего объема рынка.

В рамках реализации решения Правительства о покупке акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд Национальный Банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального Банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный Банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

В сентябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долларов США, в октябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 240 до 260 млн долларов США.

По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд долларов США.

Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в октябре 2024 года ожидается в размере от 850 до 950 млн долларов США.

В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

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