О ситуации с птичьим гриппом в Костанайской области: Аркалыкская птицефабрика может приостановить работу

В трех селах Костанайской области из-за птичьего гриппа введён карантин, сообщает «Хабар 24».

Диагноз подтверждён Национальным референтным центром по ветеринарии. В частных подворьях погибли 220 птиц. Также появилась информация о фактах падежа на Аркалыкской птицефабрике. Сейчас там работает специальная комиссия. Птичий грипп пока не подтверждают. Нет точной информации и о количестве погибших птиц.

В населённых пунктах, где сейчас введён карантин, уничтожают трупы и проводят дезинфекцию. Параллельно идёт вакцинация.

«К нам поступила 21 тысяча доз вакцины. 15 550 доз уже использовано, то есть вакцинированы птицы. Остальные сегодня уже завершают. Проводится вакцинация в тех населённых пунктах, которые я озвучил, и в близлежащих»,- говорит заместитель руководителя Управления ветеринарии Костанайской области Бауыржан Бекет.

Кроме того, по информации «Хабар 24» ,в Костанайской области может приостановить работу аркалыкская птицефабрика.

На предприятии ждут заключения национальных экспертов. Точное число погибших несушек не сообщают. Но если птичий грипп подтвердится, то карантин введут и на фабрике, и в самом городе. А вот в частных подворьях Аркалыка гибели пернатых пока не наблюдается. Падёж дикой птицы местные ветеринары тоже не зафиксировали.

«На сегодняшний день на данной птицефабрике проводятся эпизоотические работы. То есть это очистка птичников, помещений, дезинфекция полностью территории»,- сказал руководитель Управления ветеринарии Костанайской области Самат Калиев.

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