О ситуация с COVID-19 в Костанайской области: заболевших пневмонией не выявили

В Костанайской области зарегистрировано 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 25 августа )
В городе Костанай зарегистрировано 3 случая заболевания КВИ, в г. Лисаковск 2 случая, в г.Рудный -1, в г.Тобыл — 1. COVID-19 подтвержден у жителей Аулиекольского и Денисовского районов, здесь зарегистрировано по 1 пациенту.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 25 августа с диагнозом Пневмония в Костанайской области заболевших не выявлено.
Всего в Костанайской области зарегистрировано 3365 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 2784 человек.
COVID-2019 в Казахстане
105075 - зарегистрированно
93990 - выздоровевших
1523 - летальных случаев
3365 - в Костанайской области