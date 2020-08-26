О ситуация с COVID-19 в Костанайской области: заболевших пневмонией не выявили

В Костанайской области зарегистрировано 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 25 августа )

В городе Костанай зарегистрировано 3 случая заболевания КВИ, в г. Лисаковск 2 случая, в г.Рудный -1, в г.Тобыл — 1. COVID-19 подтвержден у жителей Аулиекольского и Денисовского районов, здесь зарегистрировано по 1 пациенту.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 25 августа с диагнозом Пневмония в Костанайской области заболевших не выявлено.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 3365 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 2784 человек.

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