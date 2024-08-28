О снижении давления и о возможном отсутствии холодной воды предупредили костанайцев

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ГКП « Костанай-Су» сообщает, что в связи с износом запорной арматуры большого диаметра на технологических трубопроводах на территории очистных сооружений и для дальнейшего бесперебойного обеспечения водой город Костанай и предотвращения аварийного отключения в отопительный сезон, планируется проведения ремонтных работы по её замене.
В связи с чем, с 22:00 часов 29 августа до 6:00 часов 30 августа 2024 года будет понижено давление холодной воды в распределительной сети, а на верхних этажах в некоторых микрорайонах города возможно отсутствие воды.
ГКП «Костанай-Су» просит жителей обеспечить себе необходимый запас воды, и приносит извинения за причинённые неудобства.