О снижении пенсионного возраста отдельным казахстанцам заявил премьер

Возраст выхода на пенсию работников опасного производственного объекта будет снижен. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов в ходе встречи с семьями шахтеров, которые погибли в результате аварии на шахте «Казахстанская», сообщает zakon.kz.

По его словам, с 1 января 2024 года введут норму, согласно которой возраст выхода на пенсию работников опасного производственного объекта будет снижен.

«Также в ходе встречи был поднят вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков. Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше – в 55 лет», — говорится в сообщении Правительства.

Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область для встречи с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская». В городе Шахтинске Смаилов в первую очередь поговорил с матерью и женой одного из горняков – Артура Халикова, поиски которого в настоящее время продолжаются. Позже он встретился с встретился с семьями погибших.

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