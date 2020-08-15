О снижении преступлений, связанных с домашним насилием, сообщили в полиции Костанайской области

В Костанайской области с начала года зарегистрировано около двух тысяч различных правонарушений в отношении женщин. При этом, по данным полиции, число преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, по сравнению с прошлым годом, снизилось.

В быту подвергаются насилию как женщины, так и пожилые люди и дети. Если в семье есть насилие, то оно косвенно или прямо затрагивает всех членов семьи. Несмотря на это, в большинстве случаев, семейно-бытовые отношения скрыты от посторонних глаз. — А безнаказанность приводит к повышению самооценки обидчика и вседозволенности, — считает наша героиня, пожелавшая остаться неизвестной.

«За право постоять за себя я подвергалась избиению. И это продолжалось долгие годы. Но были периоды, когда я была вынуждена обратиться в полицию за помощью. В итоге я приняла окончательное решение покончить с этим раз и навсегда. Потому что, я боялась, что добром это уже не закончится»,- сказала Алия.

За 6 месяцев этого года в Костанайской области зарегистрировано 1925 различных правонарушений в отношении женщин.

«Наблюдается снижение преступлений на 29,5%. Снизилось количество уголовных правонарушений по статье 99 (убийство) на 28,5%, по статье 120 УК РК (изнасилование)», — информирует старший инспектор группы организации работы по защите женщин от насилия УМПС Департамента полиции Костанайской области Жулдыз Кабенова.

Снизилось также количество уголовных правонарушений за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью. Наблюдается и снижение уголовных правонарушений, совершенных в быту в отношении женщин. Как отметила Ж. Кабенова, предупреждение правонарушений, совершаемых в быту — одно из важных направлений деятельности правоохранительных органов, в особенности участковых инспекторов.

«В целях профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе по заявлениям жертв бытового насилия на территории Костанайской области в отношении правонарушителей вынесено 4383 защитных предписаний, установлено 660 особых требований к поведению правонарушителя», — сказала Жулдыз Кабенова.

Полицейские напоминают, если вы стали жертвой насилия, позвоните в кризисный центр для женщин и детей по номеру 87142-54-06-32, либо на пульт «102».

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