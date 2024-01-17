Знак стоит. О снижении скорости на аварийном участке сообщили в ДП Костанайской области

Департамент полиции сообщает, что на участке автодороги между областным центром и городом Тобыл установлены дорожные знаки, запрещающие превышать скорость автомобиля свыше 60 километров в час. Ранее здесь была разрешенная скорость до 90 км/ч.

Данное решение было принято в связи с увеличением количества ДТП, а также для обеспечения дорожной безопасности.

Только за прошлый год на вышеуказанной автодороге произошло 40 ДТП, в которых 2 человека погибло , 8 получили травмы. Во всех случаях был причинен материальный ущерб.

В ведомстве призывают водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим, предписанный дорожными знаками.

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