О содержании опасных веществ в воздухе костанайцы могут узнать через LED-экран и приложение

На LED-экране одного из торговых центров костанайцы могут увидеть показатели загрязнения воздуха. Туда транслируют данные, собранные одним из городских пунктов наблюдений. Всего же таких станций по сбору данных в Костанае 4. Каждая из них мониторит собственную территорию и делает замеры содержащихся в воздухе опасных веществ, передает alau.kz

О том, насколько загрязненным воздухом приходится дышать, в большинстве случаев люди только догадываются. Но вот костанайцы могут узнать это наверняка. На одном из торговых центров города расположен LED-экран. Каждые 10 минут на нем можно увидеть детальный анализ содержащихся в воздухе веществ.

«Через LED-экран население может просматривать взвешенные частички пыли, серы, газовые концентрации. С помощью него население будет иметь в виду, есть ли опасность, какие-нибудь превышения. Если превышения какие-то идут, то обычно на табло указана концентрация. Если ПДК превышает норму, то он высвечивается цветом красным или желтым»,- рассказал Алтынбек Кабаков, начальник отдела Костанайского филиала «Казгидромет».

На экране представлены несколько показателей. Например, оксид и диоксид азота. Оксид появляется с выбросами предприятий, при сгорании топлива и даже при курении. Когда кислород его окисляет, тот превращается в диоксид азота и становится высокотоксичным. Теперь он может вызвать и легкое раздражение слизистых, и даже привести к отеку легких. К нарушению дыхания приводит и превышение диоксида серы. Его показатели тоже есть на экране. Как и оксида углерода, больше известного под названием угарный газ. Но все эти вещества в Костанае свой опасный предел не преодолевали еще ни разу за всю историю наблюдений с 2011 года. Об этом говорят сотрудники филиала «Казгидромет». Если подобное произойдет, то в известность тут же поставят экологов и ЧС. И те уже будут предпринимать действия по защите здоровья людей. Но пока в Костанае все спокойно.

«Не эталон, не эталон. Я скажу так. Но у нас состояние загрязнения атмосферы значительно лучше, чем в остальных городах. Последнее время за счет увеличения силы ветра у нас идет ветровой снос, и я скажу так, что у нас город чистый»,- сообщил Никита Радченко, начальник испытательной лаборатории Костанайского филиала «Казгидромет».

За показателями наблюдают сразу 4 городские станции: две ручные и две автоматические. Расположены они в разных районах города. Каждая может охватить территорию до 5 километров. А вместе они создают полную картину об экологической обстановке в Костанае.

«Эти станции, газоанализаторы, передают данные на портал «Казгидромет». А оттуда через мобильное приложение air.kz можно просмотреть данные. Получается ПНЗ №4 – это улица Маяковского-Волынова. При развертывании указываются химические вещества»,- сказал Алтынбек Кабаков.

Данные в приложении обновляются каждый час. К тому же там можно проследить показатели каждой из станций. А вот на LED-экране в ТРЦ транслируют данные лишь с одного из пунктов наблюдений. Того, который расположен по улице Бородина и охватывает прилежащую к нему территорию. Вообще такие пункты устанавливают, как из расчета количества населения, так и в зависимости от охватываемой площади. Так что в «Казгидромет» сообщили, что по завершению строительства микрорайона Кунай в Костанае понадобится новый пункт наблюдений по загрязнениям воздуха.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.