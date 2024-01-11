О сообщениях от мошенников через Whatsapp все чаще стали заявлять в полицию костанайцы

Обращение с просьбой занять деньги идут от имени близкого человека. Однако, позже выясняется, что его профиль в мессенджере был похищен. Полицейские выяснили, каким образом происходит взлом, и как в этом невольно участвует сам пострадавший.

Друзья костанайца Бакытжана Алкебаева едва не стали жертвами мошенников. От имени мужчины им в мессенджере Whatsapp было разослано сообщение с просьбой до вечера занять довольно крупную сумму денег. То, что именно Бакытжан пишет с незнакомого номера, объяснялось тем, что его смартфон якобы сломался.

«Автор сообщения, как оказалось, очень хорошо изучил, чем занимаюсь я, чем мои друзья. Умело поддерживал переписку. Мол, «отдам деньги в таком-то месте, или после такого мероприятия, или завтра встретимся, тогда и отдам», — говорит Бакытжан Алкебаев.

На уловку, к счастью, никто не попался. Все, кто получил сообщение, предпочли перезвонить Бакытжану, и в разговоре убедиться, что денег просит именно он. За последнее время, как сообщили сотрудники отдела «CYBER POL» взломанными оказались аккаунты в мессенджерах еще нескольких костанайцев. Специалисты предупреждают, — не стоит отвечать на просьбы поучаствовать в голосовании за кого-либо!

«На мессенджер Whatsapp вам пишет неустановленный номер, либо вас добавляют в группу, и в текстовом сообщении имеется просьба проголосовать за какого-нибудь ребенка, племянника. И, снизу указана ссылка. После перехода по данной ссылке просят ввести абонентский номер вашего Whatsapp, что бы отдать голос», — сообщил начальник отдела «CYBER POL» УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Потом приходит код, после введения которого управление Whatsapp-аккаунтом полностью переходит мошенникам, и они моментально начинают действовать.

«Уже зарегистрировано четыре таких факта, когда были взломаны Whatsapp , и посредством мессенджера, вам приходят сообщения уже от знакомого вашего номера, который сохранен у вас в контактах, так как ваш знакомый уже перешел по ссылке, и отдал доступ от Whatsapp», — сообщил Магыпаров.

Еще один признак действий мошенников. Обычно они просят занять 150 тысяч тенге, но если им ответить, что имеется только меньшая сумма, причем гораздо меньшая, они соглашаются и на неё. А для пересылки средств они посылают счета или физического, или электронного банка, которые зарегистрированы на третьи лица, на так называемых дропперов.

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