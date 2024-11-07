Информацию по ситуации в селе Амангельды, где накануне произошёл разрыв котла, предоставили в акимате.
В 01.15 минут 7 ноября для восстановления теплоснабжения из Костаная доставлена блочно-модульная котельная.
«По состоянию на 9:30 сегодняшнего дня работы по обвязке котлов завершены. Произведена подача тепла, ведется подомовой обход по запуску тепла в квартирах. Температурный режим в квартирах 18-20 градусов», — говорится в сообщении.
Состояние пострадавшего при взрыве мужчины стабильно тяжелое.
«Сатурацию и давление держит самостоятельно. Находится под постоянным контролем медперсонала», — говорится в сообщении.