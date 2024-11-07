Информацию по ситуации в селе Амангельды, где накануне произошёл разрыв котла, предоставили в акимате.

В 01.15 минут 7 ноября для восстановления теплоснабжения из Костаная доставлена блочно-модульная котельная.

«По состоянию на 9:30 сегодняшнего дня работы по обвязке котлов завершены. Произведена подача тепла, ведется подомовой обход по запуску тепла в квартирах. Температурный режим в квартирах 18-20 градусов», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавшего при взрыве мужчины стабильно тяжелое.

«Сатурацию и давление держит самостоятельно. Находится под постоянным контролем медперсонала», — говорится в сообщении.

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