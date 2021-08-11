О состоянии ребёнка, провалившегося в скважину, сообщили в ДЧС

Акиму села Садчиковское Нурлану Айтмагамбетову примерно в 17:30 поступил звонок, что на территории населенного пункта произошло ЧП. Ребенок провалился то ли в яму, то ли в колодец. На месте происшествия Айтмагамбетов увидел 30 сантиметровое отверстие в земле, из которого были слышны стоны и плач, сообщает alau.kz

Как выяснилось, двухлетний малыш застрял примерно на уровне трех метров в 12 метровой скважине.

«Уже были на месте два сельчанина Вельман Виктор и Шаровский Иван. Видимо, родители начали копать и немножко присыпали его сверху. Мы начали копать с боку, чтобы не присыпать эту сторону», — сообщил аким села Садчиковка Нурлан Айтмагамбетов.

Аким созвал всех соседей, обзвонил все организации, призывая людей на помощь, вызвал спасателей ДЧС и медиков. В это время ребенку на руки накинули петлю, что бы удержать его от последующего падения в глубину. Параллельную яму копали по двое. От использования техники отказались, дабы не зажать ребенка. Приехавшие спасатели оценили правильность действий сельчан, и уже продолжили копку ямы по одному, вытаскивая землю ведром. «В настоящее время ребенок находится в областной детской больнице. Удалось избежать травм и ушибов. Ребенок получил незначительное переохлаждение», — сообщил представитель ДЧС Костанайской области Валихан Дусанов.

Как выяснилось, хозяин участка, за некоторое время до происшествия, вытащил из скважины насос, и разбирал его. Ребенок же, играл с собакой, догонял её, но если животное яму перепрыгнуло, то мальчик её и не заметил.

«Это хорошо, что он упал ногами вперед. Если бы головой, скорее всего был бы отек. + Это время, знаете, длилось, как будто это была вечность. + Это было очень страшно. Мы молились все, что бы ребенок был жив», — говорит Нурлан Айтмагамбетов.

Операция по спасению двухлетнего малыша, в которой участвовали и односельчане, и сотрудники оперативно-спасательного отряда, в общем продлилась более трех часов. Сотрудники ДЧС напоминают, что родителям необходимо строго следить за своими детьми, и не оставлять их без присмотра.

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