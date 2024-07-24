О состоянии ребёнка, выпавшего из окна многоэтажки сообщили костанайские врачи

23 июля в приемный покой Рудненской городской многопрофильной больницы поступил мальчик 2021 года рождения. Ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

Ребенок был осмотрен специалистами. Проведены все необходимые диагностические обследования.

Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом ключицы, ушиб правого лёгкого, тупая травма живота.

По линии санавиации в 19.00 пациент был перенаправлен в областную детскую больницу.

Мальчик переведен в отделение травматологии. Состояние стабильное тяжелое.

Получает все необходимое лечение.

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