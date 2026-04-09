Погода испортится: Костанайскую область ждут дожди и штормовой ветер

В Костанайской области ожидается неустойчивая погода. Ночью на севере, западе и востоке региона прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя.
Днём дожди пройдут на северо-западе и юге области, местами возможны грозы. На севере и востоке также ожидается туман.
Усиление ветра
Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 9–14 м/с. В отдельных районах — на севере, западе и юге области — порывы достигнут 15–20 м/с.
Температура по области
Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 °C, на юге — до +9 °C.
Днём воздух прогреется до +7…+12 °C, на юге области — до +17 °C.
Погода в Костанае
В областном центре ожидается переменная облачность. Ночью и утром пройдут осадки, преимущественно дождь, возможен туман.
Ветер северо-восточный 7–12 м/с, днём с порывами до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +4…+6 °C, днём — +8…+10 °C.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.