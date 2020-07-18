О срочной отгрузке лекарств для лечения коронавируса объявила «СК-Фармация»

«СК-Фармация» объявила о срочной отгрузке в больницы всего имеющегося в наличии запаса медикаментов, применяемых при лечении коронавируса, передает Tengrinews.kz.

«Для решения вопроса дефицита лекарств в «СК-Фармация» принято решение о срочной отгрузке всего имеющегося в наличии запаса лекарств, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, вне зависимости от сроков подачи заявок от больниц.

Это 91 наименование препаратов, применяемых для лечения коронавируса, на сумму 1,3 миллиарда тенге, отгрузка которых уже произведена 16 июля. Лекарства еще на 1 миллиард тенге будут отгружены 17 июля и еще на миллиард – 20 августа. Всего в ближайшие дни больницы дополнительно получат лекарства для лечения коронавирусной инфекции на сумму порядка 3 миллиардов тенге», — сообщили в пресс-службе единого дистрибьютора.

Заявки на эти препараты предоставили акиматы на основании реальной потребности регионов, с учетом прогнозного роста заболеваемости и, соответственно, увеличения потребности в препаратах.

В клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции включены противовирусные, антибактериальные и антикоагулянтные препараты.

Сообщается, что до 15 июля «СК-Фармация» в 258 провизорных центров областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента отгрузила препараты для лечения коронавирусной инфекции на сумму порядка 10,7 миллиарда тенге. Теперь в больницы в ближайшие дни поступит весь ранее запланированный годовой запас.

«Для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения по нозологии «Пневмония» в поликлиники поставляются 19 наименований лекарств на сумму 594,2 миллиона тенге. В то же время в медицинских организациях имеются остатки в достаточном количестве – 18 позиций лекарств на сумму 381,4 миллиона тенге. Сейчас для пациентов, проходящих амбулаторное лечение, в поликлиники дополнительно поступят лекарства на сумму 218,4 миллиона тенге», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, проводится ускоренный закуп дополнительной потребности. Сейчас «СК-Фармация» дополнительно закупает препараты для обеспечения больниц на сумму 5,5 миллиарда тенге. В компании отметили, что поставщики и производители идут навстречу и максимально ускоряют поставки, и большая часть из них ожидается не позднее 30 июля.

Единый дистрибьютор на основании письма Минздрава закупил 11 тысяч флаконов «Ремдесивира», поступление которого ожидается на склады «СК-Фармация» до 20 июля, а также 700 тысяч таблеток «Фавипиравира», которые поступят в ближайшее время с учетом жесткого графика отгрузки.

«Отработан вопрос досрочной поставки с поставщиками по лекарствам, включенных в клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции. По состоянию на 15 июля 85 наименований лекарств на сумму 2,8 миллиарда тенге поставщики поставили досрочно на склады единого дистрибьютора. Этот объем лекарств будет отгружен во все регионы согласно жесткому графику поставки – до 20 июля», — пообещали в «СК-Фармация».

Отечественные производители лекарств перешли на максимальную мощность и трехсменный формат работы, учитывая остроту потребности.

«СК-Фармация» принимает меры, чтобы обеспечить максимально благоприятные финансовые условия поставщикам и производителям. Прорабатывается вопросы оплаты всех дебиторских выплат по договорам, и авансирования, чтобы поставщики имели все ресурсы для оперативной доставки лекарств в страну или срочного производства.

Для предотвращения дефицита лекарств – в качестве эффективной меры предусмотрено применение модели возобновления запасов. Единым дистрибьютором совместно с Министерством здравоохранения, во исполнение протокольного решения МВК по недопущению распространения КВИ, прорабатывается вопрос по формированию за счет собственных средств неснижаемого трехмесячного запаса по препаратам, включенным в клинический протокол по коронавирусной инфекции», — пояснили в компании.

Еще одна мера для снижения напряженности в части оснащенности больниц лекарствами и средствами индивидуальной защиты для врачей – это оперативность и эффективность процедур при получении поступающей гуманитарной помощи.

«Внедрена модель предварительного информирования, которая, при содействии всех задействованных госорганов и структур, позволяет получать все необходимые разрешительные документы в максимально ускоренном режиме и оперативно начать отгрузку приходящей гуманитарной помощи. В режиме реального времени отслеживается бесперебойность работы каждого звена поставки. На любые изменения текущей ситуации предусмотрены гибкие и быстрые меры. Постоянно проводится режим оптимизации по срокам поставки и снятия барьеров для оперативного насыщения лекарствами больниц и провизорных центров», — отметили в «СК-Фармация».

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