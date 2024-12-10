Сроки запуска женской ипотечной программы «Умай» перенесли, сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

Ляззат Ибрагимова сказала, что «Отбасы банк» в этом году подписал соглашение с Азиатским банком развития.

«Сейчас АБР на совете директоров утвердит условия программы. Мы бы хотели, чтобы было без изменений, 20% – первоначальный взнос. Приобретать могут и первичку, и вторичку, ставка вознаграждения будет складываться в зависимости от привлечения АБР тенге на внутреннем фондовом рынке. Очень важно, чтобы те ресурсы, которые мы привлекаем для населения, всегда имели тенговую основу. Думаю, что мы стартанём всё-таки во второй половине года, хотя планы были сделать это пораньше. Но мы будем стремиться к тому, чтобы ставка по данному кредиту была минимально низкой», – сказала Ляззат Ибрагимова.

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