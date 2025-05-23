Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Бакытжан Жунисбеков 23 мая 2025 года рассказал, что стоимость социального жилья останется без изменений, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что ни эксперты, ни чиновники не отрицают, что цены на жилье вырастут с принятием Налогового кодекса. В этой связи журналисты поинтересовались, есть ли какой-то график повышения цен на жилье.

«Мы не регулируем цены на рыночное жилье, а на социальное жилье мы устанавливаем цены в соответствие с нашей концепцией. В нашей концепции утверждено, что по укрупненным сметным нормативам расценки на стоимость квадратного метра приняты по стоимости квадратного метра домов, по конструкции из панельного строительства. Это домостроительные комбинаты. Ежегодно мы эту стоимость утверждаем. Финансируем регионы по ставке 80% от стоимости укрупненного сметного показателя. При этом самый укрупненный сметный показатель не содержит в себе налог на добавленную стоимость», – ответил Бакытжан Жунисбеков.

Он заверил, что введение налога не отразится на стоимости социального жилья.

Кроме того, проанализировав на рынке стоимость жилья в разных городах, как минимум, в столице, в городах республиканского значения, изменения стоимости на квадратный метр мы сильно не планируем. Потому что в целом от соотношения себестоимости и той стоимости, по которой на рынке продается квадратный метр, оно достаточно для того, чтобы сгладить эти изменения», – дополнил спикер.

Помимо этого, он не смог озвучить, как могут измениться цены на жилье при естественном повышении стоимости строительства. Он объяснил это тем, что в рамках той прибыли, которую строительные компании предусматривают при строительстве рыночного жилья, размер прибыли превышает НДС.

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