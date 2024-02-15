О строительстве газопровода «Актобе-Костанай» рассказал Токаев на встрече с президентом Катара

Фото Акорды
Энергетический сектор является основой взаимодействия Казахстана и Катара. Об этом, выступая на инвестиционном форуме двух стран, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщает пресс-служба Акорды.
Энергетический сектор является основой взаимодействия двух стран Казахстан готов предоставить широкие возможности для разведки нефти и газа.
– Мы внедряем лучшие мировые практики, чтобы сделать возможными значительные открытия. С этой целью я приглашаю катарские энергетические компании к активному участию в проектах по геологоразведке, нефтехимии, транспортировке и переработке нефти и газа. Сегодня мы ожидаем подписания с компанией Power International Holding соглашений о строительстве газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган, а также о строительстве газопроводов Бейнеу – Бозой – Шымкент и Актобе – Костанай. Это очень перспективное начинание. Мы надеемся, что переговоры по строительству еще одного газоперерабатывающего проекта на Кашагане вскоре дадут практические результаты, – отметил Президент.
Особое внимание в речи было уделено взаимодействию в секторе возобновляемой энергетики. Огромный потенциал ВИЭ Казахстана, оцениваемый в один триллион киловатт-часов, привлек внимание глобальных игроков, которые взяли на себя обязательства по реализации проектов мощностью 43 гигаватта.
– Мы приветствуем намерения компании Nebras Power построить гидроэлектростанцию мощностью 350 мегаватт и планы Pearl Overseas по строительству парогазовых установок мощностью 1,1 гигаватта в Казахстане. Мы надеемся на дальнейшее партнерство в сфере производства, передачи технологий и опыта в этом жизненно важном секторе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.