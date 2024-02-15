О строительстве газопровода «Актобе-Костанай» рассказал Токаев на встрече с президентом Катара

– Мы внедряем лучшие мировые практики, чтобы сделать возможными значительные открытия. С этой целью я приглашаю катарские энергетические компании к активному участию в проектах по геологоразведке, нефтехимии, транспортировке и переработке нефти и газа. Сегодня мы ожидаем подписания с компанией Power International Holding соглашений о строительстве газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган, а также о строительстве газопроводов Бейнеу – Бозой – Шымкент и Актобе – Костанай. Это очень перспективное начинание. Мы надеемся, что переговоры по строительству еще одного газоперерабатывающего проекта на Кашагане вскоре дадут практические результаты, – отметил Президент.