USD 447.17
EUR 478.47
RUB 4.89
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. О строительстве газопровода «Актобе-Костанай» рассказал Токаев на встрече с президентом…

О строительстве газопровода «Актобе-Костанай» рассказал Токаев на встрече с президентом Катара

Фотография для новостиО строительстве газопровода "Актобе-Костанай" рассказал Токаев на встрече с Президентом Катара

Фото Акорды

Энергетический сектор является основой взаимодействия Казахстана и Катара. Об этом, выступая на инвестиционном форуме двух стран, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщает пресс-служба Акорды.

Энергетический сектор является основой взаимодействия двух стран Казахстан готов предоставить широкие возможности для разведки нефти и газа.

– Мы внедряем лучшие мировые практики, чтобы сделать возможными значительные открытия. С этой целью я приглашаю катарские энергетические компании к активному участию в проектах по геологоразведке, нефтехимии, транспортировке и переработке нефти и газа. Сегодня мы ожидаем подписания с компанией Power International Holding соглашений о строительстве газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган, а также о строительстве газопроводов Бейнеу – Бозой – Шымкент и Актобе – Костанай. Это очень перспективное начинание. Мы надеемся, что переговоры по строительству еще одного газоперерабатывающего проекта на Кашагане вскоре дадут практические результаты, – отметил Президент.

Особое внимание в речи было уделено взаимодействию в секторе возобновляемой энергетики. Огромный потенциал ВИЭ Казахстана, оцениваемый в один триллион киловатт-часов, привлек внимание глобальных игроков, которые взяли на себя обязательства по реализации проектов мощностью 43 гигаватта.

– Мы приветствуем намерения компании Nebras Power построить гидроэлектростанцию мощностью 350 мегаватт и планы Pearl Overseas по строительству парогазовых установок мощностью 1,1 гигаватта в Казахстане. Мы надеемся на дальнейшее партнерство в сфере производства, передачи технологий и опыта в этом жизненно важном секторе, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Покусали мальчика, разорвали кота. Тревогу из-за собачьих стай бьют жители Костанайской области
Следующая новость

Информация для учащихся второй смены