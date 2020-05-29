О судьбе репрессированного в 1937 году деда рассказал его внук в Костанае

31 мая в Казахстане вспоминают о жертвах политических репрессий и голода. Множество людей разных национальностей подверглись незаконным арестам и гонениям. Один из них мулла Абдулахат Кадыров. Его дважды арестовывали, а в 1937 году казнили и конфисковали все имущество. Спустя годы он был реабилитирован, посмертно, передает alau.kz

Долгие годы кропотливой работы помогли Рамилю Сафиуллину узнать правду о смерти своего дедушки. Вплоть до 2010 года он доподлинно знал только то, что его дед Абдулахат Кадыров родился в Башкирии селе Нижний Аташ. Учился в Троицком медресе и даже домой не приезжал на летние каникулы. В это время любил уходить в казахские степи, чтобы обучать грамоте детей зажиточных баев. После окончания училища работал муллой, а затем был назначен муллой Ак-мечети Костаная. Даже по рассказам своей бабушки, жены Абдулахата Кадырова, он знает не так много, тем более что говорили они с ней буквально на разных языках. Бабушка на башкирском, а тогда еще маленький Рамиль, на русском. Все, что она говорила, что его арестовали, он умер. Тему своего мужа она старательно избегала. Не хотела рассказывать, боялась новых репрессий, так считает Рамиль Ахадович. Поэтому повзрослев, в 1988 году Рамиль Сафиуллин пытался через КГБ узнать историю деда. Но тогда получил краткий ответ о том, что его дед умер в 1942 году в местах заключения.

«Я верил, но потом подумал, что как-то все это мутно и у меня еще сомнения появились в душе, вот не верилось мне. Душа у меня такая, не верил я этим документам», — поделился Рамиль Сафиуллин.

Рамиль Сафиуллин не останавливался, пытался выяснить правду. И только 10 лет назад он смог ее узнать. Оказалось, что его дед — мулла Абдулахат Кадыров в 1932 году был арестован и посажен в Троицкую тюрьму за контрреволюционную агитацию. Он был освобожден через 5 месяцев, но ему пришлось отречься от того, что он мулла. На свободе он пробыл недолго, в 1937 году его снова арестовали.

«В архивной справке пишется: «Как мула ведущий скрытную мусульманскую деятельность регулярно получал письменные директивы из центрального духовного управления, их же реализовывал среди населения. Принимал активное участие в антисоветской мусульманской подпольной группе, имел связь с центральным духовным управлением мусульман, находящимся в городе Уфе», — пояснил Рамиль Сафиуллин.

За это, спустя месяц Абдулахат Кадыров был расстрелян. Его имущество было конфисковано, жена и 5 детей остались совершенно одни. Но еще даже не знали о смерти главы семейства.

«Бабушка ждала дедушку, его, как арестовали, сказали, что увезли в какую-то тюрьму. Она ничего не знала долгое время, все беспокоилась, ждала его. Не спала, все на нервах, а потом уже как-то боль притупилась, она занималась своими делами потихоньку, проводила обряды мусульманские», — добавил Рамиль Сафиуллин .

Боль притупилась, но она все надеялась и верила, что муж жив. Верила в это до 1956 года.

«Уже, когда стало невмоготу в 1956 году бабушка вместе с сыном пошли они вдвоем узнавать, ну куда же делся дедушка. Когда же его отпустят. Уже много времени, почти 20 лет прошло. И тогда им сказали, что дедушка умер в 1942 году», — сказал Рамиль Сафиуллин.

Ни мама, ни бабушка Рамиля Сафиуллина так и не узнали правду. Правду о том, что Абдулахат Кадыров умер почти сразу после ареста. Не узнали они и о том, что спустя 22 года после расстрела он был реабилитирован, ведь все это было засекречено. Единственное, что осталось от Абдулахата Кадырова, эти фотографии и его подпись на протоколе допроса. Место его захоронения неизвестно, поэтому вместо могилы Рамиль Сафиуллин посещает Парк Победы, здесь у монумента он молится. А каждое, 31 мая в День памяти жертв политических репрессий как и тысячи других костанайцев, чьи родственники подверглись незаконным арестам и гонениям, он возлагает цветы.

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