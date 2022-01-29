О вариантах перезапуска программы льготного автокредитования рассказали в МИИР

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассматривает несколько вариантов перезапуска программы льготного автокредитования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В целях обеспечения доступности для населения автомобилей отечественного производства министерством прорабатывается вопрос по выделению дополнительных бюджетных средств на программу льготного кредитования автомобилей. Кроме того, по поручению Президента будет разработана новая программа льготного автокредитования населения. В данный момент рассматриваются несколько вариантов перезапуска программы. Один из вариантов отличается тем, что в него предлагается дополнительно включить подпрограмму по поддержке многодетных семей, работников силовых структур, медиков и учителей», — говорится в заявлении МИИР.

Также рассматривается вариант с включением подпрограммы «Первый семейный автомобиль».

Напомним, программа льготного автокредитования заработала в 2015 году. Она рассчитана на 20 лет и основана на «револьверном» кредитовании. Общий лимит финансирования составляет 82 миллиарда тенге. С момента реализации программы выдано 30 525 займов на 159 миллиардов тенге с учетом револьверно-возвратных средств. Порядка 80 тысяч человек уже приобрели автомобили отечественного производства.

Условия программы льготного автокредитования:

стоимость 1 единицы легкового автотранспорта составляет не более 15 миллионов тенге;

срок кредитования – не более 7 лет;

номинальная ставка вознаграждения для конечного заемщика не должна превышать 4 процента годовых;

при погашении конечным заемщиком займа перед БВУ допускается повторное кредитование покупателей легкового автотранспорта отечественного производства за счет возвращенных средств.

На сегодняшний день для приобретения по программе доступны следующие автомобили отечественной сборки: Hyundai, KIA, JAC, Chevrolet и LADA.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.