USD 412.55
EUR 465.73
RUB 5.79
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. О возможном роспуске правительства сказал Токаев

О возможном роспуске правительства сказал Токаев

Vinkmag ad

Касым-Жомарт Токаев сказал, что если ситуация не будет исправлена через две недели, возникнет вопрос о том, что правительство в нынешнем составе не способно работать.

Я надеюсь, что ситуация улучшится через две недели. В противном случае возникает вопрос о дальнейшей работе правительства в этом составе, -сказал он на расширенном заседании правительства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Эксклюзивно в Казахстане: UFC TV на TV-Сom.kz