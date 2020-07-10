О возможном роспуске правительства сказал Токаев

Касым-Жомарт Токаев сказал, что если ситуация не будет исправлена через две недели, возникнет вопрос о том, что правительство в нынешнем составе не способно работать.

Я надеюсь, что ситуация улучшится через две недели. В противном случае возникает вопрос о дальнейшей работе правительства в этом составе, -сказал он на расширенном заседании правительства.

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