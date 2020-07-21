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О возобновлении плановой медпомощи в Казахстане сообщил министр здравоохранения

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Два этапа возобновления плановой медицинской помощи разработаны Министерством, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает  zakon.kz.

Министерством разработан проект плана по поэтапному возобновлению оказания плановой медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной. Проект предусматривает 2 этапа возобновления плановой медицинской помощи в зависимости от узкопрофильности оказания услуг населению и от степени задействованности медицинских организации в борьбе с COVID-19, — сообщил Цой.

Он добавил, что при занятости стационаров менее 50%, после соответствующей дезобработки. планируется открыть профильные и плановые койки на 50%, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

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