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О возвращении 20-градусных морозов предупредили синоптики Казгидромета

Фотография для новости О возвращении 20-градусных морозов предупредили синоптики Казгидромета

pixabay.com

В Казахстане в середине марта синоптики прогнозируют потепление. Об этом  сообщили на брифинге в Казгидромете, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На большей части территории страны температура ожидается в пределах нормы.
При этом она отметила, что во второй декаде марта ожидается значительная волна похолодания практически на всей территории страны.

«Во второй декаде мы ждем, что по северным регионам температура ночью понизится до -15…-20 мороза. В третью декаду — на Наурыз ожидается же более весенняя погода. Уже в северных регионах дневная температура прогнозируется плюсовая, +3…+13, на юге значительно теплее, до +15…+20 тепла», — сообщила директор Казгидромета Марина Шмидт.

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