О вредоносной ссылке в WhatsApp и Telegram предупреждает полиция казахстанцев

МВД предупреждает о случаях обмана в WhatsApp и Telegram с помощью вредоносной ссылки, передает Polisia.kz.

В последнее время участились случаи обмана граждан с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Чаще мошенники направляют на аккаунты граждан вредоносную программу в виде ссылки. Как правило, она содержит информацию о голосовании за детей, розыгрыше призов либо в виде вопросов-ответов, опросника на различные темы. После перехода по ссылке злоумышленники получают параллельный доступ к аккаунту мессенджера. Далее, с аккаунта потерпевших рассылается текст с просьбой занять деньги. При этом получатели таких писем считают, что это реальная просьба.

Для получения денег мошенники используют счета третьих лиц (дропов).

В этой связи МВД призывает граждан быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они поступили от родственников, друзей и т.д. При получении таких писем рекомендуем не открывать их и незамедлительно связаться с отправителем. В случае, если Вы открыли ссылку, необходимо проверить наличие привязанных к аккаунту посторонних устройств. Для этого в приложении мессенджеров WhatsApp и Telegram, нужно войти в “Настройки”, далее – “Связанные устройства” (в Telegram – “Устройства”), где отображаются параллельные соединения.

При наличии во вкладке постороннего устройства, нужно выйти из сессии. Такую процедуру рекомендуется проводить как можно чаще, для того, чтобы обезопасить свои персональные данные и контакты.

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