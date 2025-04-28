Прогноз погоды по Казахстану на 29 апреля-1 мая представили синоптики Казгидромета.
Циклон, принесший дожди и грозы на территорию Казахстана начнет быстро смещаться за пределы страны.
На замену ему с запада вторгнется антициклон, который принесет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере, востоке РК.
29-30 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях, 30 апреля-1 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Ұлытау и Абай в ночные часы столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры воздуха.
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