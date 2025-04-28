Прогноз погоды по Казахстану на 29 апреля-1 мая представили синоптики Казгидромета.

Циклон, принесший дожди и грозы на территорию Казахстана начнет быстро смещаться за пределы страны.

На замену ему с запада вторгнется антициклон, который принесет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере, востоке РК.

29-30 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях, 30 апреля-1 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Ұлытау и Абай в ночные часы столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры воздуха.

Налоговики начали копаться в истории доходов казахстанцев В Казахстане налоговые органы начали массовую проверку истории доходов граждан — вплоть до операций с...

У казахстанцев появится еще одна статья расходов с 2026 года В Казахстане с 2026 года планируют ввести обязательное страхование жилья от стихийных бедствий. Это касается...