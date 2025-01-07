О введении ограничения движения в Костанайской области сообщает пресс-служба ОА «КазАвтоЖол».

7 января 2025 года с 14:00 часов в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения «Жезказган-Петропавлск» км 252-339 от границы области Улытау до города Аркалык планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта.

Ориентировочное время открытия 8 января 7.00 часов.

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