О введении ограничения на потребительские кредиты заявил премьер-министр РК

Премьер-Министр сегодня на заседании правительства РК подчеркнул, что высокая закредитованность населения является важным социально-экономическим вопросом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

Так, на 1 сентября общий объем потребительских кредитов банков составил 9,2 трлн тенге. Средняя сумма задолженности на одного заемщика достигает почти 1,5 млн тенге, по проблемным потребительским кредитам – 1 млн тенге.

«Некоторые граждане для закрытия просроченных кредитов берут новые под более высокий процент. Тем самым все сильнее увеличивают свою кредитную нагрузку. Более того, когда им отказывает банк, обращаются в разные микрофинансовые организации, где ставки кредитования чрезмерно высокие. Люди попадают в тяжелые ситуации из-за финансовой неграмотности», — сказал Алихан Смаилов.

Правительством совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка прорабатываются законодательные поправки по минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков.

По словам Алихана Смаилова, для кардинального решения проблем закредитованности необходимо вводить ограничения по условиям потребительского кредитования в банках и категориям получателей.

«Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы «до зарплаты». Все предлагаемые поправки должны быть проработаны и внесены в Парламент до конца года. Данные меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан», — сказал он.

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