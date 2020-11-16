О введении жесткого карантина высказался президент РК

Президент Казахстана провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами Правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что за время пандемии отечественные врачи приобрели необходимый опыт, научились определять основные симптомы заболевания и знают, как с ним бороться. Значительно укреплена система здравоохранения, запущено массовое тестирование, улучшена идентификация контактных лиц. Бизнес тоже приспособился к новым реалиям, изменилось и отношение самих граждан к пандемии.

— Вторая волна пандемии будет отличаться во многих отношениях и пройдет в непростое для экономики страны время. Мы должны учитывать это. Сегодня весь мир стоит перед решением так называемого «ковидного уравнения», предполагающего не только прямые потери определенных отраслей, но и отложенный эффект, когда безработица или пробелы в обучении могут привести к разным негативным последствиям, в том числе и к росту преступности. Поэтому текущая задача – обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов, — сказал Глава государства.

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