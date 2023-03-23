О высоких рисках распространения холеры предупредила ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупредила об «очень высоких» рисках глобального распространения холеры.

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«Мир сталкивается с всплеском заболеваемости холерой, затрагивающей даже страны, в которых эта болезнь не наблюдалась десятилетиями, – говорится в заявлении организации. – Годы прогресса в борьбе с этой вековой болезнью исчезли. Хотя ситуация является беспрецедентной, урок, который следует извлечь, не нов: безопасная питьевая вода, санитария и гигиена являются единственными долгосрочными и устойчивыми решениями для прекращения этой чрезвычайной ситуации с холерой и предотвращения будущих».

По мнению экспертов ВОЗ, для предотвращения вспышек в будущем странам необходимы надёжные системы эпиднадзора за общественным здравоохранением, позволяющие быстро выявлять и подтверждать случаи холеры и принимать немедленные меры. Странам, в которых продолжаются широкомасштабные вспышки, требуется немедленная поддержка для отслеживания и преодоления текущего кризиса.

Также, говорится в заявлении международной организации, очень важны долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, связанную с обеспечением населения водой.

«Где бы в мире ни была ликвидирована холера, это произошло благодаря улучшению основных условий водоснабжения, санитарии и гигиены – доступ к ним является международно признанным правом человека», – подчёркивается в распространённом документе.

По данным ВОЗ, бедность, конфликты и стихийные бедствия продолжают подпитывать холеру, которая теперь усугубляется изменением климата.

В 2022 году вспышки произошли в 30 странах, в 2023 году распространение болезни продолжается. Средняя смертность от нынешних вспышек вдвое превышает целевой порог, составляющий менее 1%.

Многие вспышки связаны с тем, что из-за изменения климата стала менее доступна вода.

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