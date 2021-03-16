О заболевших COVID-19 рассказали в оперштабе Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

15 марта в Костанайской области зарегистрировано 47 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,36%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 26, г.Рудный — 7, Костанайский — 4, Житикаринский — 3, Федоровский район и г.Аркалык по 2, Аулиекольский, Камыстинский районы и г.Лисаковск по 1.

37 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью.

Из числа инфицированных 43 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 15 марта 2021г зарегистрировано 13 165 случаев COVID-19

Количество выздоровевших больных — 11826

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.