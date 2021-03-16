О заболевших COVID-19 рассказали в оперштабе Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
15 марта в Костанайской области зарегистрировано 47 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,36%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 26, г.Рудный — 7, Костанайский — 4, Житикаринский — 3, Федоровский район и г.Аркалык по 2, Аулиекольский, Камыстинский районы и г.Лисаковск по 1.
37 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профцелью.
Из числа инфицированных 43 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 15 марта 2021г зарегистрировано 13 165 случаев COVID-19
Количество выздоровевших больных — 11826
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области