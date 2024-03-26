USD 451.27
EUR 489.13
RUB 4.87
  1. Home
  2. Новости
  3. О заложенном взрывном устройстве в костанайском ТРЦ сообщил неизвестный

О заложенном взрывном устройстве в костанайском ТРЦ сообщил неизвестный

Фотография для новости О заложенном взрывном устройстве в костанайском ТРЦ сообщил неизвестный

alau.kz

Сегодня утром в Костанае около торгово-развлекательного центра жители областного центра заметили скопление служб экстренного реагирования. Комментарий предоставили в ДП Костанайской области. 

Сегодня утром в полицию от неизвестного лица поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из торгово-развлекательных центров Костаная, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На месте работали специальные службы. В ходе проверки, информация не подтвердилась.

В настоящее время полиция устанавливает личность правонарушителя.

В ведомстве напоминают жителям об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения о фактах терроризма и распространение информации не соответствующей действительности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей — 20.03.24
Следующая новость

Сколько получил самый богатый пенсионер в РК, сообщили в ЕНПФ