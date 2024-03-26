О заложенном взрывном устройстве в костанайском ТРЦ сообщил неизвестный

Сегодня утром в Костанае около торгово-развлекательного центра жители областного центра заметили скопление служб экстренного реагирования. Комментарий предоставили в ДП Костанайской области.

Сегодня утром в полицию от неизвестного лица поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из торгово-развлекательных центров Костаная, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На месте работали специальные службы. В ходе проверки, информация не подтвердилась.

В настоящее время полиция устанавливает личность правонарушителя.

В ведомстве напоминают жителям об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения о фактах терроризма и распространение информации не соответствующей действительности.

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