26 мая на юго-востоке Костанайской области ожидается гроза.

Ночью и утром на западе, севере области туман.

Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15 м/с.

На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 26 мая ожидается ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Казахстане может заработать технология по передаче голосовых вызовов без сотовой связи. В министерстве цифрового...

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