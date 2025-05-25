Доходность пенсионных активов под управлением Нацбанка остается отрицательной, передает LS. По данным ЕНПФ, на 1 мая...
26 мая на юго-востоке Костанайской области ожидается гроза.
Ночью и утром на западе, севере области туман.
Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15 м/с.
На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанае 26 мая ожидается ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.
Депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты раскритиковал постановление АРРФР в области страхования гражданско-правовой ответственности водителей, передает...
В Казахстане может заработать технология по передаче голосовых вызовов без сотовой связи. В министерстве цифрового...
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